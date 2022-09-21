У РФ почали розбирати на запчастини власні криголами

Вересень, 21 в 14:41

Російська держкомпанія Росморпорт змушена розібрати частину своїх суден на запчастини. Про це пише РБК із посиланням на заступника гендиректора держкомпанії Василя Стругова.

Зазначається, що криголам Єрмак розберуть на запчастини для ремонту Красіна. Таким чином один криголам стане донором для іншого.

— Розбиранням судна займуться дві компанії з Петербурга. Вони знімуть із Єрмака понад 700 одиниць обладнання, – йдеться у повідомленні.

За словами Стругова, завдяки списанню неатомного криголама Єрмак вдасться підтримати технічну готовність криголама Красін.

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Усього до флоту Росморпорту входять трохи менше 300 суден, з яких у використанні перебувають 268. Вони обслуговують 65 портів у 24 регіонах. А 22 одиниці, які не експлуатуються – стануть донорами для інших суден.

Стругов стверджує, що Росморпорт і так планував списувати ці судна, а після “лютневого поштовху прискорилися з процесом”. Він визнав, що запчастин та агрегатів, які є на суднах-донорах, недостатньо, а також додав, що з ринку РФ пішли виробники.

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За його словами, щоб вирішити складнощі з постачанням запчастин, обговорюється модернізація криголамів фінського виробництва для продовження їх терміну служби на 15 років.

Йдеться про шість криголамів: Капітан Драніцин, Капітан Хлєбніков, Капітан Чечкін, Капітан Букаєв, Капітан Чадаєв, Капітан Зарубін.

Фото: Wikipedia