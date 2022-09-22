Вересень, 22 в 19:10

Білоруським правоохоронцям віддано усний наказ встановлювати громадян Росії, які намагаються сховатись в Білорусі від мобілізації в РФ.

Про це пише “Наша Ніва” із посиланням на анонімного оперативника.

– Поки що на рівні усних розпоряджень є можливість відстежувати “квартири на добу”, виходити на контакт із власниками будинків. Також наказали стежити за новими автомобілями у дворах на російських номерах. Збирати інформацію, перевіряти документи, — цитує “Наша Ніва” свого співрозмовника.

Водночас видання вказує, що білоруські силовики отримали наказ про пошук російських “ухилянтів” від мобілізації ще 21 вересня, у день, коли президент РФ Володимир Путін оголосив “часткову мобілізацію” в Росії.

Зараз дивляться

Напередодні президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. До лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.

Перед цим терористи з “ЛДНР” оголосили про намір провести псевдореферендуми на окупованих територіях України, а саме Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Західні лідери вже відреагували на нові наміри Путіна провести мобілізацію. Більшість з них закликали посилити військову допомогу Україні, а плани Кремля вважають проваленими, якщо Москві доводиться оголошувати мобілізацію.

Джерело: Наша Ніва