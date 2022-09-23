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Факти / Світ / Росія

Жданов розповів, скільки реально у РФ можуть мобілізувати військових

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російські танки
Фото: Depositphotos

На початку літа деякі російські військові експерти заявляли, що міноборони РФ може мобілізувати не більше 100 тис. військовозобов’язаних.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він нагадав, що кілька тижнів тому в РФ намагалися зібрати 90 тис. на військові збори. Але з тих заходів нічого не вийшло – зібрали у кілька разів менше.

Зараз дивляться

– Подивимось, кого вони зараз зберуть. Буде перша хвиля мобілізації. Прийдуть ті, хто хоче прийти. Є відсоток тих, хто чекав, коли його призвуть на війну. А вже з другої хвилі почнуться проблеми. З огляду на ті протестні хвилі, які охопили Росію, – наголосив Жданов.

Раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що часткова мобілізація у РФ не завадить Україні звільнити більшу частину окупованої території до зими.

Алекс Лорд, спеціаліст з Європи та Євразії британської аналітичної фірми Sibylline, вважає, що у Росії немає можливості найближчим часом провести для нових військових навчання і забезпечити їх зброєю.

Марк Гертлінг, колишній генерал армії США, говорить про погану підготовку росіян та просто жахливе керівництво.

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Джерело: Радіо НВ

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