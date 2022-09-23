Вересень, 23 в 8:22

В районі Сватового на Луганщині в результаті вогневого ураження поранили командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Олега Цокова.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

– За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня поточного року, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, 19-20 вересня до шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, готуються прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

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Крім того, росіяни продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У Горлівці 19 вересня представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

– У період з 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених, – додали у Генштабі.

Окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати з-поміж працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони ЗС РФ імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

На базі московського загальновійськового командного училища, у період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.