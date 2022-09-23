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Факти / Світ / Росія

Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації – ISW

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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Обмін полоненими

Влада Російської Федерації, ймовірно, провела з Україною масштабний обмін полоненими в день оголошення мобілізації, щоб применшити значення цього обміну.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Кремль, ймовірно, спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, який вкрай непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів, зробивши обмін в той самий день, коли Путін (президент РФ Володимир Путін, – Ред.) оголосив про часткову мобілізацію, – зазначили вони.

За даними ISW, що під час масштабного обміну полоненими в Україну повернулися, зокрема, захисники маріупольського заводу Азовсталь – лідери батальйону Азов, яких в Росії пропагандисти називали нацистами та широко розрекламували їх захоплення в полон.

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– Крайні праві російські блогери розкритикували обмін і запитали, чи відмовився Кремль від “денацифікації” України, – однієї із заявлених цілей російського вторгнення, – додали в ISW.

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Нагадаємо, що Україна змогла обміняти проросійського політика і колишнього нардепа Верховної Ради Віктора Медведчука на 200 українських військових, які перебували в полоні у росіян.

Джерело: ISW

Фото: Мінреінтеграції

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