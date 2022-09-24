Вересень, 23 в 22:44

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що слід призупинити членство Російської Федерації в Раді безпеки ООН.

Про це повідомляє Європейська правда.

За словами Шарля Мішеля, коли постійний член Ради безпеки розпочинає неспровоковану і невиправдану війну, його членство треба призупиняти автоматично.

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– Коли постійний член Ради безпеки розпочинає неспровоковану і невиправдану війну, війну, яка засуджується Генеральною Асамблеєю, призупинення членства цього члена в Раді безпеки, на мій погляд, має бути автоматичним, – сказав Мішель під час свого виступу на засіданні в Нью-Йорку.

Крім того, президент Євроради зауважив, що використання права вето має бути винятком. Проте воно стало правилом, а це треба змінювати.

П’ять постійних членів Радбезу ООН – Китай, США, Франція, Британія і Росія – мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання країнами-членами.

Раніше президент США Джо Байден на Генасамблеї ООН заявив, що право вето в Раді безпеки ООН слід використовувати лише в рідкісних, надзвичайних ситуаціях, щоб гарантувати, що рада залишається такою, що заслуговує на довіру і ефективна.

А ось в уряді Туреччини вважають, що право вето в Раді безпеки ООН взагалі слід скасувати.

Туреччина хоче, щоб ООН та Рада безпеки ООН були більш інклюзивними. Вона хоче, щоб тут були представлені усі країни.

– Звичайно, можна було б визначити критерії залежно від населення, розміру та географічного розташування кожної країни. А ще в Раді безпеки ООН право вето має бути скасовано. Альтернативи цьому є, – сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Джерело: Європейська правда, Anadolu Agency