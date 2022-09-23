Наразі триває формування комісії з розслідування цього факту, подробиць ситуації не повідомляють.

За даними росЗМІ, 72-річний чоловік “упав з великої висоти, пролетівши кілька сходових прольотів”. Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть.

Зазначимо, що Геращенко обіймав посаду ректора МАІ у 2007-2015 роках. Останнім часом він працював радником ректора.

Свою наукову кар’єру Геращенко робив у кількох інститутах, відомих своїми тісними зв’язками з Міноборони Росії. Він також був відзначений нагородами російського уряду, зокрема медаллю За заслуги перед Вітчизною.

Геращенко є щонайменше десятим впливовим росіянином, який помер у результаті самогубства або внаслідок незрозумілих нещасних випадків з кінця січня. Принаймні шестеро з них пов’язані з двома найбільшими енергетичними компаніями Росії.