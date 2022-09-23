В РФ після оголошення Путіним мобілізації масово спалюють військкомати та адмінбудівлі

Вересень, 23 в 13:29

Після заяви президента РФ Володимира Путіна щодо мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше шість військкоматів.

Так, у ніч на 23 вересня невідомі кинули у вікно військкомату в Хабаровську “коктейль Молотова”. В результаті чого поліцейським наказали перевіряти стан справ біля районних військкоматів кожні дві години.

Крім того, намагалися спалити військкомат у місті Вільне в Амурській області, в Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також селі Кира в Забайкаллі.

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До того ж, збільшилася кількість випадків “неочікуваних” пожеж і в адміністративних будівлях невеликих міст і сіл Росії.

Зокрема, у ніч на 23 вересня пожежа сталася в мерії Камишина у Волгоградській області, а також у будинку культури в селищі Цілинне на Алтаї, де розташована адміністрація сільради.