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Рішення Кремля про часткову мобілізацію в РФ спровокувало невдоволення серед росіян. Мешканці Росії протестують, масово тікають із країни та підпалюють військкомати.

Доказом невдоволення населення РФ є відеозапис, оприлюднений російським кінорежисером Кантеміром Балаговим. Відео, ймовірно, зняли в Кабардино-Балкарії, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу РФ.

На цьому записі військовий комісар намагається пояснити жінкам, що зібралися в якомусь залі, чому їхніх чоловіків та синів відправляють на війну проти України.

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Судячи із запису, росіянки не хочуть цього. Одна з жінок почала сперечатися з військовим комісаром.

– З мого дому двох синів забрали. Навіщо? – запитала жінка.

Військовий, який перебував у той момент на сцені, ймовірно, якогось дому культури, відповів, що нічого не знає про цей випадок. Військовий комісар запевнив, що відправив би на війну і свого сина, але той, за “щасливим збігом обставин”, мобілізації “не підлягає”.

– Мій син, я б його теж відправив, але він не підлягає (мобілізації, – Ред.), – заявив він.

Після цих слів люди, які перебували в залі, почали масово обурюватися.

Прислали видео из КБР. Матери не дают отправлять своих сыновей на войну. А вот сын офицера по «счастливому стечению обстоятельств» вызову не подлежит. Какой же пиздец. pic.twitter.com/rYNlTu8O8D — Kantemir Balagov (@KBalagov) September 22, 2022

Як відомо, 21 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Міноборони РФ планує мобілізувати “300 тис. резервістів”.

Однак мобілізація спровокувала протести в російських містах. А на кордонах із сусідніми країнами вишикувалися довжелезні черги авто росіян, які хочуть втекти з країни (зокрема, на кордоні РФ з Фінляндією, Грузією, Казахстаном та Монголією). Є й випадки підпалення військкоматів.

Як відомо, Держдума РФ схвалила поправки до російського Кримінального кодексу. Поправки, зокрема, передбачають до 3 років колонії за відмову від участі в бойових діях, а якщо це спричинило тяжкі наслідки – до 10 років.