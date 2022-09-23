Вересень, 23 в 17:21

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ не дозволить російському президенту Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Ouest-France.

За його словами, світова спільнота не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю проти України. Але навряд чи хтось може передбачити, що російський президент має в голові.

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– Я не думаю, що світ дозволить йому застосувати ядерну зброю. Але ніхто не знає, що Путін робитиме завтра. Для нього говорити правду чи брехати майже одне й те саме, – вважає Володимир Зеленський.

Зеленський також закликав росіян протестувати проти часткової мобілізації, яку Путін оголосив 21 вересня.

За його словами, західні спецслужби мають інформацію та матеріали, які свідчать про те, що мобілізація йде повним ходом. І цілком реально, що Путіну вдасться зібрати таку кількість людей (300 тис. людей).

– Росіяни помиляються. Вони бояться потрапити до в’язниці, якщо підтримають тих, хто протестує на вулицях. Але вони не розуміють, що з ними може статися, якщо вони прийдуть до України. Їм доведеться розстрілювати українців, а нам їх, — каже Зеленський.

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал Вадим Скібіцький вважає, що президент РФ Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.