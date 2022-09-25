Вересень, 24 в 22:46

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у Росії планують провести три хвилі мобілізації.

Про це він сказав в ефірі програми Фейгін LIVE.

Арестович нагадав, що перша хвиля мобілізації розпочалася 21 вересня, коли президент РФ Володимир Путін виступив із відповідним зверненням до народу.

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Третя хвиля стартує в середині листопада і має закінчитися у 20-х числах того ж місяця.

– Гребти вас будуть безперервно до 1 грудня. Щодня, — звернувся Олексій Арестович до росіян.

За його словами, щоб набрати 300 тис. особового складу, не потрібно проводити три хвилі мобілізації.

– Я так розумію, вас набиратимуть тричі по 300 тисяч. Усього – близько мільйона. За деякими даними, можливо більше. Із чим я вас і вітаю. Мільйон – це багато навіть для Росії, – заявив Арестович.

Він також нагадав, що Путін підписав укази про посилення кримінального покарання за відмову від участі у війні.

Також російський президент посилив покарання за невиконання оборонного замовлення.

На думку Арестовича, це свідчить лише про те, що військово-промисловий комплекс Росії не справляється і не справлятиметься, раз посилюють відповідальність.

Крім того, у РФ звільнили з посади заступника міністра оборони Дмитра Булгакова.

За словами Арестовича, всі ці радикальні заходи на третій день мобілізації свідчать лише про те, що у РФ є гострі негаразди у військовій сфері.