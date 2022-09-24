Війна прийшла в кожен дім: Жданов пояснив, чому мобілізація в РФ загрожує розвалом режиму Путіна
Часткова мобілізація в Росії може стати початком розвалу тоталітарного режиму російського диктатора Володимира Путіна.
Адже сьогодні війна прийшла до кожного російського дому, де є чоловік віком від 18 до 60 років. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.
Він пояснив, що президента РФ на такий непопулярний крок як мобілізація змусили піти кілька факторів. По-перше, ЗСУ завдали російським військам значних втрат. А, по-друге, в Росії спостерігається хвиля відмовників від подальшої участі в бойових діях.
Також Олег Жданов звернув увагу на те, що в РФ з першого дня після оголошення мобілізації почалися акції протесту.
Експерт визнав, що сьогодні вони нечисленні і люди не чинять сильного опору правоохоронним органам. Але, на думку Жданова, росіяни дійдуть до тієї стадії, коли зрозуміють, що майдан — їхній єдиний шанс відстояти свої права і не бути гарматним м’ясом на війні.
Джерело: Радіо НВ