Вересень, 24 в 11:37

Часткова мобілізація в Росії може стати початком розвалу тоталітарного режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Адже сьогодні війна прийшла до кожного російського дому, де є чоловік віком від 18 до 60 років. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив, що президента РФ на такий непопулярний крок як мобілізація змусили піти кілька факторів. По-перше, ЗСУ завдали російським військам значних втрат. А, по-друге, в Росії спостерігається хвиля відмовників від подальшої участі в бойових діях.

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Також Олег Жданов звернув увагу на те, що в РФ з першого дня після оголошення мобілізації почалися акції протесту.

Експерт визнав, що сьогодні вони нечисленні і люди не чинять сильного опору правоохоронним органам. Але, на думку Жданова, росіяни дійдуть до тієї стадії, коли зрозуміють, що майдан — їхній єдиний шанс відстояти свої права і не бути гарматним м’ясом на війні.

Джерело: Радіо НВ