Викликає гнів і недовіру: мобілізація може загострити соціальну напругу в РФ

Вересень, 24 в 8:51

У Росії намагаються виконати наказ Путіна і призвати до лав армії сотні тисяч чоловіків.

Але, найімовірнішене, росіяни не зможуть створити мобілізовані резервні сили навіть такої низької якості, яка передбачалася планами Кремля, якщо не вдасться швидко виправити фундаментальні і системні проблеми.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Американські аналітики пояснюють, що розбіжності з указом про мобілізацію та заявами Путіна і Шойгу щодо категорій чоловіків, які звільняються від призову, викликають гнів і недовіру до російських суб’єктів федерації та самого Кремля.

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Експерти припускають, що різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже зросла через сприйняття нерівності під час створення добровольчих батальйонів.

Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Чеченська Республіка не буде проводити мобілізацію, оскільки начебто вже перевиконала план призову на 254%.

Також в ISW додали, що проблеми і помилки в перші дні проведення широкомасштабної та складної часткової мобілізації під час невдалої війни не є несподіваними.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За офіційними даними, до армії планують призвати 300 тис. резервістів.

Але російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що у межах мобілізації в РФ збираються призвати в армію 1,2 млн громадян.

Джерело: ISW