Вересень, 24 в 0:55

Президент Росії Володимир Путін планує витратити набагато більше коштів на військові потреби протягом наступних двох років, ніж планувалося спочатку, оскільки РФ пристосовує бюджет до потреб більш тривалої і все дорожчої війни проти України.

Про це пише Bloomberg.

Посилаючись на трирічні фінансові плани, Bloomberg вказує, що витрати на оборону Росії перевищать початкові бюджетні припущення на наступний рік більш ніж на 43%, в той час, як пов’язана з ними категорія національної безпеки і правоохоронних органів зросте більш ніж на 40%.

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– Бюджетні прогнози змінюються, оскільки пріоритети зміщуються на користь військових і відходять від таких галузей, як охорона навколишнього середовища. При майже 5 трильйонах рублів ($84 мільярди), або 3,3% валового внутрішнього продукту, витрати на “національну оборону” тепер поступаються за часткою витрат лише соціальним програмам уряду, – пише видання.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінює статтю витрат “національна оборона” в російському бюджеті як таку, що становить близько трьох чвертей усіх військових витрат і враховує фінансування оперативних витрат, а також закупівлю озброєнь.

На відміну від цього, виділення грошей на освіту і культуру на 2023 рік, згідно з документом, майже не збільшується. Видатки на охорону навколишнього середовища будуть приблизно на чверть меншими, ніж передбачалося в першому бюджеті, і становитимуть 0,2% ВВП. Початковий план передбачав, що витрати на оборону в наступному році скоротяться до 2,4% економічного виробництва, з передбачуваних 3,2% у 2022 році та 2,6% роком раніше.

– Ця зміна демонструє більшу прихильність до війни, яка вже коштувала Україні та Росії величезних жертв у вигляді крові та матеріальних цінностей. Серйозні невдачі на полі бою змусили Путіна активізувати свої зусилля, щоб відновити певний імпульс на цьому тижні, коли він оголосив про “часткову мобілізацію” для призову до 300 тис. резервістів, – пише видання.

Російський бюджетний план передбачає витрати на призов у розмірі майже 16 мільярдів рублів у 2023 році та 16,5 мільярдів рублів щорічно у 2024-2025 роках. Більшість інших деталей військових витрат залишаються засекреченими і оприлюднюються лише загальні цифри.

За даними SIPRI, який відстежує світову збройову промисловість, Росія увійшла до п’ятірки найбільших світових витрат на оборону торік.

За оцінками аналітичного центру, Кремль збільшив витрати на військові потреби на 2,9% у 2021 році до $65,9 млрд, що є третім роком зростання поспіль після скорочення в період з 2016 по 2019 рік.

– Вплив першого раунду мобілізації буде одноразовим ударом по випуску, який поглибить цьогорічне скорочення до -3,75%, виходячи з наших розрахунків. Основним каналом є скорочення робочої сили, оскільки оголошення про мобілізацію, ймовірно, викличе хвилю відтоку робочої сили в безпечні країни в сусідні країни і за їх межами – повторення подій лютого, – каже російський економіст Олександр Ісаков у коментарі Bloomberg.

За останніми прогнозами, дефіцит бюджету РФ збільшиться наступного року до 2% ВВП з 0,9% у 2022 році. Уряд фінансуватиме дефіцит переважно коштом боргу та резервів. План також передбачає запозичення до $1 млрд щорічно в іноземній валюті.

Росія оголосила дефолт за своїми зовнішніми суверенними облігаціями наприкінці червня, що стало результатом міжнародних санкцій, які заблокували канали платежів закордонним кредиторам після вторгнення в Україну в лютому.

– Спрямування російських ресурсів та робочої сили на військові потреби призведе до виснаження економіки, що й так перебуває в рецесії, її ринку праці, який і без того розтягнутий поганою демографічною ситуацією та безробіттям, що перебуває на історичному мінімумі, – пише Bloomberg.

Видання пише, що для Росії це також загрожує стати навантаженням на державні фінанси, особливо в умовах посилення протистояння щодо постачання російських енергоносіїв до Європи. Згідно з бюджетним планом, у 2023-2025 роках щорічний трубопровідний експорт газу знизиться майже на 40%, при цьому поставки сирої нафти дещо зростуть.

Bloomberg зазначає, що хоч баланс уряду РФ добре втримався під час кризи, частково завдяки несподіваним доходам від зростання цін на сировинні товари, тим не менш, вилучення коштів з Фонду національного добробуту означає, що за два роки він скоротиться на трохи більше ніж 3 трильйони рублів. Уряду РФ також потрібно буде компенсувати вищі витрати за рахунок підвищення податків.