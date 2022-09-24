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Факти / Світ / Росія

Жорсткі затримання у Новосибірську та Москві: у РФ хвиля протестів проти мобілізації

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Жорсткі затримання у Новосибірську

Протести проти часткової мобілізації в РФ продовжуються, 24 вересня вийшли на вулицю жителі Москви, Пітера, Новосибірська, Іркутська, Томська, Єкатеринбурга та багатьох інших міст.

Російське видання ОВД-Инфо, Тайга.Инфо та рух Весна повідомляють, що поліція проводить жорсткі затримання учасників протестів, людей валять на землю та силою вантажать до автозаків, застосовують електрошокери та дубинки. Станом на 16:00 відомо щонайменше про 235 затриманих. Найбільше у Новосибірську – 70 осіб.

Тут одному із затриманих силовики пошкодили руку та відмовлялися викликати швидку, а дівчині довелося викликати, коли їй стало зле через задуху у відділі.

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У Єкатеринбурзі ОМОН схопив чотирьох журналісток і вимагав, вони залишили мітинг.

У Томську людей не пускають до вбиральні та забороняють користуватися телефонами.

Відомо також, що у Москві затримано щонайменше 13 осіб.

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Фото: Тайга. Инфо

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