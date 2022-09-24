З’їла іржа: у РФ мобілізовані скаржаться на зброю, яку їм видають
Часткова мобілізація в РФ тільки почалася, але, схоже, навіть тих, кого забирають у першу хвилю, нема чим озброювати.
Так звані мобілізовані викладають у мережі відео автоматів Калашникова, які їм видали, не підбираючи слів, висловлюючи обурення.
Сумнівно, що з цього можна стріляти навіть після чищення.
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Президент РФ Володимир Путін вранці 21 вересня у відеозверненні оголосив про часткову мобілізацію. Для війни з Україною Міноборони Росії планує призвати 300 тис. резервістів.
Водночас, російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що у межах мобілізації в РФ збираються призвати 1,2 млн громадян.
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Фото: скрін відео