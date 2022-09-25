Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

На кордоні РФ почали видавати повідомлення про заборону на виїзд чоловікам і вже готують “виїзні візи”

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
На кордоні РФ почали видавати повідомлення про заборону на виїзд чоловікам і вже готують “виїзні візи”
Фото: Depositphotos

У Росії прикордонна служба ФСБ почала видавати охочим залишити країну повідомлення про заборону на виїзд на тлі оголошеної диктатором Володимиром Путіним мобілізації.

Про це з посиланням на ЗМІ повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Зокрема, як повідомив глава правозахисної групи Агора Павло Чиков, на кордоні з Казахстаном громадянину РФ було видано повідомлення про заборону на виїзд.

Зараз дивляться

У його повідомленні йдеться, що громадянину, який перетинав кордон РФ і Казахстану, обмежено право на виїзд з РФ на підставі рішення військового комісаріату.

На кордоні РФ почали видавати повідомлення про заборону на виїзд чоловікам і вже готують “виїзні візи” / 2 фотографии

25 вересня видання Медуза з посиланням на джерело в Кремлі повідомило, що, ймовірно, з 28 вересня чоловікам мобілізаційного віку в РФ заборонять виїзд з країни.

За інформацією ЗМІ, це буде щось на кшталт виїзних віз: для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Читайте
Поліція відкрила стрілянину: у Дагестані протестувальники проти мобілізації перекрили трасу

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. Офіційно до лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.

Джерело: Сергій Братчук

Джерело: Медуза
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка