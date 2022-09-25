Посилення репресій і збільшення покарання за непокору: що змінить воєнний стан у Росії

Вересень, 25 в 19:26

Оголошення воєнного стану на території Росії дасть можливість країні-агресору приготуватися до жорсткіших репресій громадян і ухвалити зміни до законодавства, щоб збільшити покарання для запобігання будь-яких проявів непокори.

Про це заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, кремлівська пропаганда більше не зможе задурювати громадян РФ, тому що “зовнішня історія стає внутрішньою”, тобто починає стосуватися безпосередньо росіян.

Зараз дивляться

– Зараз вони не зможуть задурювати росіян, тому що зовнішня історія стає внутрішньою. А якщо це стає внутрішньою історією, то відповідно починають назрівати негативні настрої у суспільстві. Ми бачимо, що починаються підпали військкоматів, відплив людей, чоловіків, яких потенційно розглядали як мобілізаційний потенціал, і ситуація загалом.

Мусієнко вважає, що російська влада прагне пришвидшити мобілізацію для загострення війни, на що безпосередньо вплине й офіційне оголошення воєнного стану.

– Це все свідчить про те, що, по-перше, російська влада готується до продовження ще жорсткіших репресій всередині, закрити кордони, щоб не могли виїхати першочергово будь-які чоловіки, там вже неважливо, з яких причин вони збиралися виїхати. По-друге, ухвалити законодавство, яке буде ще жорсткішим проти будь-яких проявів непокори. І звичайно, це для того, щоб, як вони думають, це пришвидшило процеси мобілізації.

На його думку, за допомогою воєнного стану Росія зможе “ще більше закрутити гайки” громадянам, які вирішили протистояти репресіям і порушенню прав людини.