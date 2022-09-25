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Факти / Світ / Росія

Росія не зможе несподівано застосувати тактичну ядерну зброю – експерт пояснив чому

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ядерна зброя
Фото: Depositphotos

Росії не вдасться несподівано застосувати тактичну ядерну зброю, адже супутники відразу зафіксують її ще на етапі пересування до місця запуску, запевнив фахівець з озброєння Олександр Кочетков.

– Тактична ядерна зброя – це не автомат Калашникова, у якого відкрив затвор і почав стріляти. Це тривала процедура. Ядерні боєприпаси зберігаються у сховищах з дуже жорсткими вимогами щодо температури. Їх треба звідти дістати, у спеціальних контейнерах везти автотранспортом, і на супутниках це дуже чітко видно, – заявив він в ефірі телемарафону.

До того ж, за його словами, союзники України, зокрема країни НАТО, вже заявили, що вони залишають за собою право знищити такий конвой ще на підході до стартової позиції.

– Тобто несподіванки у цьому сенсі не може бути в жодному разі, – додав експерт.

21 вересня Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Росії знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

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