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З мобілізованими 50+ Росія не створить ефективні бойові підрозділи – ISW

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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З мобілізованими 50+ Росія не створить ефективні бойові підрозділи – ISW
Фото: Depositphotos

Навмагання Кремля шляхом часткової мобілізації призвати тисячі чоловіків по всій Росії навряд чи створить ефективну бойову силу для війни проти України, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Серед причин вони називають передусім вік мобілізованих:

– Мобілізація призвала чоловіків старше 50 років із серйозними захворюваннями для боротьби в Україні.

Окрім того, частина мобілізованих проходитиме навчання протягом 1-2 місяці, іншим дається ще менше часу на підготовку.

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Вони також сумніваються, що РФ має ресурси для їх озброєння, аналізуючи відео в соцмережах, де показують, як призовникам видають іржаві автомати, непридатні для стрільби.

– Відео в соціальних мережах мобілізованих чоловіків показують, що вони мають низький моральний дух, недисципліновані та некеровані, – додають аналітики.

За даними Генштабу ЗСУ, після оголошення часткової мобілізації в РФ командування на тимчасово захоплених територіях почало обмежувати права військовослужбовців, які підписали короткострокові контракти.

Зокрема окупантам на Запорізькому напрямку оголосили, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежатиме від рішення командування.

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Джерело: ISW

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