Вересень, 26 в 14:53

В Росії спостерігається суттєве падіння акцій великих компаній.

Індекс Мосбіржі знизився на 4,69%, до 1991,82, він опустився нижче 2 тис. пунктів.

При цьму індекс РТС впав на 5,8% і становив 1075,55 пункта.

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Судячи з графіку фондового ринку РФ, Газпром втратив 3,27-7,36% активів, Сбербанк – 2,64%-3,15%. Акції однієї з найбільших російських нафтових компаній Лукойла впали на 3,94-155,5%, російської гірничо-металургійної компанії Норнікель – 5,23-740%%, компанії з видобутку газу Новатек – 4,61%-43,80, ще одного гіганта у секторі нафти Роснафти – 4,13-12,25%.

– На Росії пишуть про якісь турбулентності. Ми вважаємо, що це початок краху, який почнеться з економіки, – пишуть у СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо, що тиждень тому на тлі новин про псевдореферендуми на російських фондових біржах також спостерігався значний обвал.

Джерело: investing.com

Фото: investing.com