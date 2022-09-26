Пригожин зізнався, що є творцем ПВК Вагнера
Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого ще називають “кухарем Путіна”, визнав, що є творцем ПВК Ліга, більш відомої як Вагнер.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії Конкорд.
Раніше бізнесмен у суді спростовував свою причетність до ПВК Вагнера.
За словами Пригожина, у 2014 році, під час військових дій на Донбасі, він їздив Росією і збирав найманців для “захисту росіян”.
– 1 травня 2014 року і народилася група “патріотів”, яка згодом отримала назву БТГ Вагнер, – заявив Пригожин, наголосивши, що всі вісім років його найманці були присутні на Донбасі.
А ще вагнерівці воювали в Сирії, де на рахунку Росії безліч воєнних злочинів проти мирного населення.
Євген Пригожин – бізнесмен із Петербурга. Його пов’язують із кількома приватними військовими компаніями. Що стосується ПВК Вагнера, то вона не значиться на балансі міноборони РФ та у реєстрі юридичних осіб.
Джерело: Настоящее время