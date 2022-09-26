Вересень, 26 в 8:45

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що нові російські мобілізовані підготовку на фронт проходять на дуже низькому рівні. Багато призовників взагалі не мають військового досвіду.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

По всій Росії в рамках мобілізації вже виписали десятки тисяч повісток. Люди вже почали прибувати до військових частин.

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У міноборони Великої Британії вважають, що Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов’язаними з навчанням своїх військових.

– На відміну від більшості західних армій, російські збройні сили проводять початкову підготовку солдатів на низькому рівні в оперативних підрозділах, а не у спеціальних навчальних закладах, – йдеться у повідомленні.

Крім того, багато призовників протягом кількох років взагалі не мали військового досвіду.

Відсутність військових інструкторів і поспішність мобілізації дають змогу припустити, що багато військовослужбовців вирушать на передову з мінімальною підготовкою. А це, мабуть, призведе до високого рівня відсіву кадрів.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ також зазначили, що командування РФ новоприбулих військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.