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У Росії нові мобілізовані за власні кошти мають купувати собі теплий одяг – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Росії нові мобілізовані за власні кошти мають купувати собі теплий одяг – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

У Росії нові мобілізовані мають самі собі купувати теплий одяг на фронт.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Наразі з Ростовської області нікого не випускають – регіон закритий на в’їзд та виїзд.

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Чоловікам, які перебувають не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись до військкоматів. А тим, хто вже прибув до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно купити за власні гроші – зокрема, це теплий одяг.

Також російське командування намагається поповнити особовий склад жителями тимчасово окупованих територій України.

Наприклад, із 24 вересня у Севастополі на базі автомобільного батальйону Чорноморського флоту розпочали підготовку мобілізованих.

У місті Сватове Луганської області вручають повістки особам, що досягли 18-річного віку. Наприклад, водіїв вантажівок одразу відправляють до військових частин.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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