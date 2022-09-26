Вересень, 26 в 12:57

У понеділок, 26 вересня, невідомий чоловік влаштував стрілянину в школі № 88 в російському місті Іжевськ (столиця Республіки Удмуртія). Відомо про загиблих та поранених, зокрема серед школярів.

За даними російських ЗМІ, стрілянина розпочалася просто під час уроку. Чоловік у чорному одязі спочатку вистрілив в охоронців, а потім увірвався до навчального закладу та відкрив вогонь по школярах та вчителях.

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Місцеві Telegram-канали та слідчий комітет РФ стверджують, що стрілок був одягнений “в одяг з нацистською символікою” та балаклаву. Він мав з собою два пістолети і великий запас патронів. Йдеться про травматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами.

На обойми для зброї, виявлені на місці інциденту, “іжевський стрілок” наніс надпис “Ненависть”.

Є інформація, що він не встиг використати весь свій арсенал зброї. За даними МВС РФ, зловмисник наклав на себе руки – застрелився в одному з кабінетів. Наразі встановлюється його особа, оскільки з собою він не мав документів.

– Наразі поліцейськими виявлено тіло чоловіка, який відкрив стрілянину. За наявними даними, він наклав на себе руки, – зазначили в російському МВС.

Коли розпочалася стрілянина, частина школярів забарикадувалася в класах. Telegram-канали публікували зняті ними короткі відео, на яких чути постріли.

Крім того, оприлюднено відео, зняте, ймовірно, під час евакуації вчителів та учнів зі школи. На ньому рятувальники ведуть пораненого школяра, а поліцейські відганяють людей від навчального закладу.

На місце інциденту прибули всі екстрені служби та голова Удмуртії Олександр Бречалов. Весь периметр оточений, на місці працюють ФСБ, Росгвардія, слідчі органи.

Згідно з останніми даними слідчого комітету РФ, кількість загиблих через стрілянину в школі Іжевська зросла до 13 осіб, серед них семеро дітей. Поранень зазнала 21 особа, серед них 14 дітей. Є інформація, що серед загиблих – двоє охоронців.

В Удмуртії вже оголосили триденну жалобу за загиблими до 29 вересня.

Оновлено о 13:17. Слідство в РФ назвало ім’я зловмисника, який напав на школу. Зазначається, що це Артем Казанцев, 1988 року народження. Він уродженець Іжевська та випускник цієї школи. Наразі за місцем його проживання відбувається обшук, вивчається особистість нападника, його погляди та оточення.

Це не перший такий інцидент у РФ. Наприклад, у жовтні минулого року учень шостого класу влаштував стрілянину у школі в селі Сарс біля Пермі. 12-річний школяр приніс до навчального закладу мисливську рушницю батька та двічі встиг вистрілити.

А у вересні минулого року стрілянина сталася в Пермському університеті. Загинули щонайменше вісім осіб.

Джерело: Telegram-канал 112, Telegram-канал Baza

Фото: Telegram-канал 112