Високий ризик для Путіна та його режиму: Sky про спротив мобілізації у РФ

Вересень, 26 в 15:49

Кремль, який рідко визнає, що все йде не за планом, нарешті це зробив.

Кореспондент Sky News Алекс Россі пише, що Росія визнала, що допустила помилки в бездарній мобілізацій, якою сподівається збільшити чисельність окупаційних сил в Україні на 300 тис. осіб.

— Все це створює враження вразливості так званої військової “наддержави”, – пише Россі.

Журналіст зазначає, що також росте опір частковій мобілізації. Адже за останні п’ять днів на просторах РФ тривають протести.

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Россі наголошує, що хоча вони невеликі, важливо, що вони взагалі відбуваються в путінській Росії, де не терплять інакомислення.

Також трапляються ознаки більш радикального спротиву рішенню Кремля. Після оголошення мобілізації в РФ було підпалено щонайменше 20 призовних пунктів, а в Іркутській області мобілізований росіянин застрелив військового комісара зі словами: Ніхто не воюватиме!

— Не дивно, що Володимир Путін так довго опирався загальнонаціональному призову, це стратегія високого ризику для нього та його режиму, – впевнений Россі.

Журналіст пише, що наразі немає великого руху проти призову, але допускає його ймовірність у міру того як довго це все триватиме.

21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив у Росії про часткову мобілізацію та почав шантажувати світ ядерною зброєю.