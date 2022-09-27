Вересень, 27 в 20:59

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив початок проведення часткової мобілізації. Чимало росіян обурились через це та почали підпалювати військкомати та адміністрації.

Російський юрист та блогер Марк Фейгін в ефірі телемарафону FreeДом розповів, чи можна вважати підпали військкоматів у Росії початком протесту.

– Це безумовна реакція. Не дивлячись на путінську більшість, людей, які виступають проти, якщо навіть не 20%, то 30-35 млн, це от все не тільки не схвалюють, але й ненавидять. Серед цих 30-35 млн людей може й знайдуться, які можуть підпалити 12 воєнкоматів, – каже він.

Фейгін каже, що ця кількість все ж не може підірвати мобілізаційні заходи, змінити позицію більшості, яка опинилася у ситуації прострації.

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За його словами, росіяни не очікували оголошення мобілізації.

Ще один доказ того, що люди свідомо йдуть знищувати військкомати – потоки біженців, які накопичилися на кордоні з Грузією, Казахстаном, Монголією. Також забиті аеропорти, люди намагаються вилетіти у Стамбул та інші міста.

– Як зазвичай, росіяни замість того, щоб йти до Кремля, рухаються від нього і намагаються втекти від цієї влади. Це така особливість національної самосвідомості. У якийсь момент настане зворотний процес. Ми чекаємо виступу цієї путінської більшості. Бо за долю українців вони не переживають так, як за свою, – зазначив юрист.

Він наголосив, що після оголошення результатів псевдореферендумів почнеться новий етап, адже сфера тиску розшириться. Захід відповість санкціями й іншими заходами, які ще більше збіднять звичайних людей.