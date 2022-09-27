Фейгін розповів, чи можна вважати підпали військкоматів у РФ початком протесту
Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив початок проведення часткової мобілізації. Чимало росіян обурились через це та почали підпалювати військкомати та адміністрації.
Російський юрист та блогер Марк Фейгін в ефірі телемарафону FreeДом розповів, чи можна вважати підпали військкоматів у Росії початком протесту.
– Це безумовна реакція. Не дивлячись на путінську більшість, людей, які виступають проти, якщо навіть не 20%, то 30-35 млн, це от все не тільки не схвалюють, але й ненавидять. Серед цих 30-35 млн людей може й знайдуться, які можуть підпалити 12 воєнкоматів, – каже він.
Фейгін каже, що ця кількість все ж не може підірвати мобілізаційні заходи, змінити позицію більшості, яка опинилася у ситуації прострації.
За його словами, росіяни не очікували оголошення мобілізації.
Ще один доказ того, що люди свідомо йдуть знищувати військкомати – потоки біженців, які накопичилися на кордоні з Грузією, Казахстаном, Монголією. Також забиті аеропорти, люди намагаються вилетіти у Стамбул та інші міста.
– Як зазвичай, росіяни замість того, щоб йти до Кремля, рухаються від нього і намагаються втекти від цієї влади. Це така особливість національної самосвідомості. У якийсь момент настане зворотний процес. Ми чекаємо виступу цієї путінської більшості. Бо за долю українців вони не переживають так, як за свою, – зазначив юрист.
Він наголосив, що після оголошення результатів псевдореферендумів почнеться новий етап, адже сфера тиску розшириться. Захід відповість санкціями й іншими заходами, які ще більше збіднять звичайних людей.
– Це рух з країни третього світу за своїм соціальним статусом до африканських режимів 19 століття. Отак житиме середній росіянин, у якого і без цього не було ні прав, ні можливостей, а тепер у нього заберуть останнє – життя, – додав блогер.