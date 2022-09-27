Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Фейгін розповів, чи можна вважати підпали військкоматів у РФ початком протесту

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Фейгін розповів, чи можна вважати підпали військкоматів у РФ початком протесту
Фото: Depositphotos

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив початок проведення часткової мобілізації. Чимало росіян обурились через це та почали підпалювати військкомати та адміністрації.

Російський юрист та блогер Марк Фейгін в ефірі телемарафону FreeДом розповів, чи можна вважати підпали військкоматів у Росії початком протесту.

– Це безумовна реакція. Не дивлячись на путінську більшість, людей, які виступають проти, якщо навіть не 20%, то 30-35 млн, це от все не тільки не схвалюють, але й ненавидять. Серед цих 30-35 млн людей може й знайдуться, які можуть підпалити 12 воєнкоматів, – каже він.

Фейгін каже, що ця кількість все ж не може підірвати мобілізаційні заходи, змінити позицію більшості, яка опинилася у ситуації прострації.

Зараз дивляться

За його словами, росіяни не очікували оголошення мобілізації.

Ще один доказ того, що люди свідомо йдуть знищувати військкомати – потоки біженців, які накопичилися на кордоні з Грузією, Казахстаном, Монголією. Також забиті аеропорти, люди намагаються вилетіти у Стамбул та інші міста.

– Як зазвичай, росіяни замість того, щоб йти до Кремля, рухаються від нього і намагаються втекти від цієї влади. Це така особливість національної самосвідомості. У якийсь момент настане зворотний процес. Ми чекаємо виступу цієї путінської більшості. Бо за долю українців вони не переживають так, як за свою, – зазначив юрист.

Він наголосив, що після оголошення результатів псевдореферендумів почнеться новий етап, адже сфера тиску розшириться. Захід відповість санкціями й іншими заходами, які ще більше збіднять звичайних людей.

– Це рух з країни третього світу за своїм соціальним статусом до африканських режимів 19 століття. Отак житиме середній росіянин, у якого і без цього не було ні прав, ні можливостей, а тепер у нього заберуть останнє – життя, – додав блогер.

Читайте
Нинішня мобілізація Путіна не вплине на хід війни ні у 2022-му, ні у 2023 році - ISW

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка