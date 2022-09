Глава МЗС Литви вірить, що сила свободи допоможе росіянам повалити Путіна

Повалення режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна громадянами РФ міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає цілком реальним.

На його думку, до цього росіян підштовхне сила свободи, яка свого часу допомогла іншим народам, зокрема й литовцям.

Lithuanians overthrew the Soviet regime, Ukrainians overthrew Yanukovich, Iranian women have risen up against the brutality of the Iranian regime and Russians can overthrow Putin. Let’s not underestimate the power of freedom.

