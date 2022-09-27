Глава МЗС Литви вірить, що сила свободи допоможе росіянам повалити Путіна

Вересень, 27 в 16:25

Повалення режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна громадянами РФ міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає цілком реальним.

На його думку, до цього росіян підштовхне сила свободи, яка свого часу допомогла іншим народам, зокрема й литовцям.

– Литовці повалили радянський режим, українці повалили Януковича, іранські жінки повстали проти жорстокості іранського режиму, а росіяни можуть повалити Путіна. Давайте не будемо недооцінювати силу свободи, – написав Ландсбергіс у Twitte.

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Lithuanians overthrew the Soviet regime, Ukrainians overthrew Yanukovich, Iranian women have risen up against the brutality of the Iranian regime and Russians can overthrow Putin. Let’s not underestimate the power of freedom. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 27, 2022

Після оголошення Путіним 21 вересня часткової мобілізації, в рамках якої Міноборони РФ планує призвати 300 тис. осіб для війни в Україні, у російських містах щодня відбуваються акції протесту.

Громадяни РФ, які починають потихеньку розуміти, що війна торкнулася їх безпосередньо, висловлюють своє невдоволення. Щоправда, масштаби протестів ще не сягнули такого розмаху, щоб повалити владу.