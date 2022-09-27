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Факти / Світ / Росія

Глава МЗС Литви вірить, що сила свободи допоможе росіянам повалити Путіна

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Глава МЗС Литви вірить, що сила свободи допоможе росіянам повалити Путіна
Фото: Getty Images

Повалення режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна громадянами РФ міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає цілком реальним.

На його думку, до цього росіян підштовхне сила свободи, яка свого часу допомогла іншим народам, зокрема й литовцям.

– Литовці повалили радянський режим, українці повалили Януковича, іранські жінки повстали проти жорстокості іранського режиму, а росіяни можуть повалити Путіна. Давайте не будемо недооцінювати силу свободи, – написав Ландсбергіс у Twitte.

 

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Після оголошення Путіним 21 вересня часткової мобілізації, в рамках якої Міноборони РФ планує призвати 300 тис. осіб для війни в Україні, у російських містах щодня відбуваються акції протесту.

Громадяни РФ, які починають потихеньку розуміти, що війна торкнулася їх безпосередньо, висловлюють своє невдоволення. Щоправда, масштаби протестів ще не сягнули такого розмаху, щоб повалити владу.

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Високий ризик для Путіна та його режиму: Sky про спротив мобілізації у РФ

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