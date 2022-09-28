Вересень, 27 в 21:35

У зв’язку з оголошенням у РФ проведення часткової мобілізації росіяни почали змінювати своє ставлення до війни в Україні. Однак це не через те, що вони прагнуть зупинити вбивства українців, а тому, що бояться за власні життя.

Про це заявив російський юрист та блогер Марк Фейгін в ефірі телемарафону FreeДом.

– Вони не стали виступати проти війни, щоб врятувати сусідній народ. Це не змінилося. Відбулося зовсім інше. Війна торкнулась їх особисто. Вони на дистанції готові казати: продовжуйте, воюйте. Там професійні військові, хай вони воюють. А ми будемо з попкорном біля телевізора за усім цим спостерігати, – каже він.

За словами Фейгіна, росіяни почали змінювати думку щодо своєї участі у війні. Мовляв, а чому я маю вмирати, якщо держава мені нічим не допомагала, а зараз з віднятими правами на все, що можна – від соціальних до політичних, ще й вимагають віддати своє життя.

Зараз дивляться

– У мене весь телефон забитий отакими скаргами. Якась частина цих мобілізованих досі не розуміє, куди їх везуть. Інформаційною блокадою влада досягла того, що ці люди не розуміють, що відбувається в Україні, – зазначив юрист.

Вже зараз серед нових мобілізованих відбувається певне отверезіння. Фейгін наголосив, що ті, хто опиниться десь у районі кордонів Луганської, Харківської областей або десь на сході – все швидко зрозуміють. Після першого бою все бажання воювати у них закінчиться.