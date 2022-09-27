Імітували світові видання: Meta відключила понад 60 пропагандиських вебсайтів РФ
Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, заявила про закриття понад 60 вебсайтів, створених для імітації провідних новинних сайтів, як-от британське видання The Guardian та німецьке Der Spiegel.
Повідомляється, що замість справжніх новин, які публікували ці ЗМІ, фейкові сайти містили посилання на російську пропаганду та дезінформацію про Україну.
Також було виявлено понад 1 600 фейкових акаунтів у Facebook, які використовувалися для поширення пропаганди серед аудиторії в Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та Україні. Групи, пов’язані з російським урядом, звинувачували Україну в організації нападів, висували звинувачення в розробці біологічної зброї та зображували українських біженців злочинцями та ґвалтівниками.
– Це, мабуть, найбільша і найскладніша операція росіян, яку ми зірвали з початку війни в Україні, – сказав директор відділу запобігання загрозам Meta Девід Агранович.