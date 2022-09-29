У Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми Російських залізниць
Директор однієї з дочірніх фірм РЖД Цифрова логістика Павло Пчельников вчинив самогубство у своїй квартирі в Москві.
Про це повідомили російські ЗМІ.
За їхніми даними, Пчельников наклав на себе руки 28 вересня. Він застрелився на балконі своєї московської квартири.
Причин суїциду не називають, і поки що невідомо, чи залишив Пчельников передсмертну записку.
Однак припускають, що топменеджер не зміг захистити інфраструктуру від атак українських хакерів. Через війну були збої у роботі РЖД, які не дозволили вчасно здійснювати постачання військових вантажів для окупаційної армії РФ.
З початку повномасштабного вторгнення це вже шостий випадок самогубства серед російського керівництва.
Зазначимо, що 52-річний Павло Пчельников займав у ТОВ Цифрова логістика посаду директора з комунікацій. Це одна з дочірніх компаній РЖД.