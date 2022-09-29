Вересень, 28 в 22:36

Директор однієї з дочірніх фірм РЖД Цифрова логістика Павло Пчельников вчинив самогубство у своїй квартирі в Москві.

Про це повідомили російські ЗМІ.

За їхніми даними, Пчельников наклав на себе руки 28 вересня. Він застрелився на балконі своєї московської квартири.

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Причин суїциду не називають, і поки що невідомо, чи залишив Пчельников передсмертну записку.

Однак припускають, що топменеджер не зміг захистити інфраструктуру від атак українських хакерів. Через війну були збої у роботі РЖД, які не дозволили вчасно здійснювати постачання військових вантажів для окупаційної армії РФ.

З початку повномасштабного вторгнення це вже шостий випадок самогубства серед російського керівництва.

Зазначимо, що 52-річний Павло Пчельников займав у ТОВ Цифрова логістика посаду директора з комунікацій. Це одна з дочірніх компаній РЖД.