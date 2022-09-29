Вересень, 29 в 12:50

У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч нових мобілізованих із Росії. Їх переправляють для поповнення російських підрозділів, які дислоковані у Білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

В результаті поповнення, співвідношення досвідчених та молодих вояків має скласти 1 до 5.

Зараз дивляться

Мобілізованих мають розмістити у вже наявних військових приміщеннях, а також у цивільних. Під ці потреби передають склади, ангари та приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та ферм.

Прибулим військовим передадуть російську військову техніку та озброєння зі складів на території Білорусі.

Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів, розповідають у розвідці.

Крім того, керівництво Білорусі дало вказівку правоохоронним органам сприяти представникам збройних сил РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Раніше українська розвідка підтвердила факт того, що перші мобілізовані росіяни вже в Україні, зокрема у Херсонській та Харківській областях.

Джерело: ГУР Міноборони

Фото: ГУР Міноборони