Вересень, 29 в 15:34

Старший стратегічний аналітик Fox News генерал Джек Кін пояснив, чому президент Росії Володимир Путін розмахує ядерною зброєю.

На думку генерала, таким чином диктатор хоче тиснути на Європу через наближення зими.

— Він хоче, щоб вони були закриті з точки зору постачання енергії. І, звичайно, його намір полягає в тому, щоб певною мірою зламати їхню волю (через, – Ред.) страждання їхнього народу та стримати їхню підтримку України… Ось чому він брязкає ядерною зброєю, ймовірно, з тієї ж причини — щоб зменшити та мінімізувати підтримку, яку отримують українці: зброю, боєприпаси, а також економічну підтримку та запровадження санкцій, – сказав він.

Генерал зазначив, що Путін завжди думав, що європейці “в якийсь момент прогнуться”. Він додав, що диктатор розраховує на це як на частину своєї стратегії.

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21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії про часткову мобілізацію та почав шантажувати світ ядерною зброєю.