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Факти / Світ / Росія

Генерал США пояснив, чому Путін розмахує ядерною зброєю

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
путін
Фото: Depositphotos

Старший стратегічний аналітик Fox News генерал Джек Кін пояснив, чому президент Росії Володимир Путін розмахує ядерною зброєю.

На думку генерала, таким чином диктатор хоче тиснути на Європу через наближення зими.

— Він хоче, щоб вони були закриті з точки зору постачання енергії. І, звичайно, його намір полягає в тому, щоб певною мірою зламати їхню волю (через, – Ред.) страждання їхнього народу та стримати їхню підтримку України…

Ось чому він брязкає ядерною зброєю, ймовірно, з тієї ж причини — щоб зменшити та мінімізувати підтримку, яку отримують українці: зброю, боєприпаси, а також економічну підтримку та запровадження санкцій, – сказав він.

Генерал зазначив, що Путін завжди думав, що європейці “в якийсь момент прогнуться”. Він додав, що диктатор розраховує на це як на частину своєї стратегії.

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21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії про часткову мобілізацію та почав шантажувати світ ядерною зброєю.

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Джерело: Fox News
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