Передислокація була значною: РФ відвела від кордонів з Фінляндією і країнами Балтії близько 80% військ

Вересень, 29 в 9:41

Росія відвела від кордонів з Фінляндією і країнами Балтії близько 80% своїх військ, які там перебували.

Видання Foreign Policy з посиланням за західних військових повідомляє, що до повномасштабного вторгнення в Україну у цьому регіоні було близько 30 тис. російських військових.

Однак РФ довелося направити на війну більшість із них, щоб поповнити втрати. За інформацією видання, в районі Калінінграда та балтійського регіону залишилося лише близько 6 тис. російських військових.

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Але ця кількість може змінитися через оголошену в Росії мобілізацію. Однак Foreign Policy припускає, що мобілізовані на службу резервісти, ймовірно, будуть погано навчені та споряджені.

– Передислокація з цього регіону за останні сім місяців була дуже значною. Росія багато десятиліть тримала поблизу нас сухопутне угруповання, яке зараз практично випарувалося, – сказав військовий чиновник однієї зі скандинавських країн.

Він же уточнив, що РФ, як і раніше, зберігає в регіоні потужну повітряну присутність. Крім того, внаслідок війни проти України практично не постраждав Північний флот.

Але Москва переміщає з регіону деяку іншу військову техніку, зокрема системи ППО та ракети, розташовані біля Санкт-Петербурга.

За інформацією Foreign Policy, значна кількість військовослужбовців, яких РФ перекинула з регіону країн Балтії на український фронт, належали до 6 загальновійськової армії, яка зазвичай відповідає за захист кордонів Росії з країнами Балтії та Фінляндії.

В Україні цій армії доручили воювати на Харківщині, де нещодавно російські сили зазнали серйозної поразки.

Водночас колишні співробітники європейських оборонних відомств переконані, що в довгостроковій перспективі Росія становить загрозу регіону, особливо невеликим країнам Балтії. Вони очікують, що незалежно від результату війни проти України, Москва відновить свій військовий потенціал у Західному військовому окрузі.

Джерело: Foreign Policy