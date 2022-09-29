Передислокація була значною: РФ відвела від кордонів з Фінляндією і країнами Балтії близько 80% військ
Росія відвела від кордонів з Фінляндією і країнами Балтії близько 80% своїх військ, які там перебували.
Видання Foreign Policy з посиланням за західних військових повідомляє, що до повномасштабного вторгнення в Україну у цьому регіоні було близько 30 тис. російських військових.
Однак РФ довелося направити на війну більшість із них, щоб поповнити втрати. За інформацією видання, в районі Калінінграда та балтійського регіону залишилося лише близько 6 тис. російських військових.
Але ця кількість може змінитися через оголошену в Росії мобілізацію. Однак Foreign Policy припускає, що мобілізовані на службу резервісти, ймовірно, будуть погано навчені та споряджені.
– Передислокація з цього регіону за останні сім місяців була дуже значною. Росія багато десятиліть тримала поблизу нас сухопутне угруповання, яке зараз практично випарувалося, – сказав військовий чиновник однієї зі скандинавських країн.
Він же уточнив, що РФ, як і раніше, зберігає в регіоні потужну повітряну присутність. Крім того, внаслідок війни проти України практично не постраждав Північний флот.
Але Москва переміщає з регіону деяку іншу військову техніку, зокрема системи ППО та ракети, розташовані біля Санкт-Петербурга.
За інформацією Foreign Policy, значна кількість військовослужбовців, яких РФ перекинула з регіону країн Балтії на український фронт, належали до 6 загальновійськової армії, яка зазвичай відповідає за захист кордонів Росії з країнами Балтії та Фінляндії.
В Україні цій армії доручили воювати на Харківщині, де нещодавно російські сили зазнали серйозної поразки.
Водночас колишні співробітники європейських оборонних відомств переконані, що в довгостроковій перспективі Росія становить загрозу регіону, особливо невеликим країнам Балтії. Вони очікують, що незалежно від результату війни проти України, Москва відновить свій військовий потенціал у Західному військовому окрузі.
Джерело: Foreign Policy