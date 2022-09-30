Вересень, 29 в 23:28

Росія планує приховувати цілі майже чверті своїх запланованих видатків наступного року, оскільки державний бюджет РФ буде перероблено під тривалішу війну в Україні, а сама держава-терорист планує анексувати частину українських територій.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт бюджету РФ на 2023 рік.

У ньому виділено приблизно 6,5 трлн рублів ($112 млрд) на класифіковані або неуточнені витрати, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на документі. Видання пише, що загалом витрати заплановано на рівні 29 трлн рублів.

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– Рівень секретності є безпрецедентним і відображає зростаюче небажання Росії відкривати свої документи для перевірки після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну в лютому. Уряд уже припинив публікацію деяких ключових статистичних даних, включно з детальною розбивкою торгівлі, – пише видання.

За оцінками Рахункової палати РФ, яка контролює державний бюджет, витрати на секретні потреби в першому півріччі становили трохи менше 19%. За даними російської газети “Ведомости”, частка секретних видатків у бюджеті раніше становила понад 21% у 2015 році, а минулого року була на рекордно низькому рівні – 14,9%.

– Ми зараз багато чого закрили, – сказав міністр фінансів Росії Антон Силуанов журналістам під час онлайн-брифінгу в середу.

Він додав, що Кремль не буде розкривати вартість війни проти України.

За всіх витрат, які не розписані за статтями бюджету, зміна пріоритетів очевидна в новому бюджетному плані, який передбачає набагато більше витрат на військові потреби. Якщо його ухвалять, витрати на оборону наступного року будуть більш ніж на 43% вищими, ніж передбачалося раніше, зазначає Bloomberg.

На даному етапі російський бюджетний проєкт має бути схвалений обома палатами парламенту, а потім підписаний президентом Путіним, щоб стати законом. За словами Антона Силуанова, всі секретні витрати обговорюватимуть на закритому засіданні комітету.

Bloomberg зазначає, що, ймовірно, в російському бюджеті доведеться врахувати витрати на спробу анексії чотирьох областей на сході та півдні України, які наразі контролюються військами Кремля після “референдуму”, засудженого ООН.

Раніше прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія планує підписати договори про “приєднання” цих областей у п’ятницю, 30 вересня.