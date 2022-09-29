Вересень, 29 в 16:42

Європейський Союз може заборонити компаніям надавати криптогаманці, облікові записи або послуги зі зберігання криптовалюти для росіян у рамках восьмого пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на власне джерело.

Нові обмеження можуть запровадити через попит на криптовалюту в РФ після оголошення часткової мобілізації та масового від’їзду росіян за кордон.

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Нагадаємо, що раніше криптобіржі, включно з Binance, в рамках вимоги ЄС, встановили ліміт на зберігання криптоактивів для росіян із сумарною вартістю до €10 тис. Тепер попередній ліміт можуть скасувати, оскільки росіянам можуть заборонити зберігати та купувати криптовалюту.

– Псевдореферендуми, організовані на територіях, окупованих РФ, є незаконною спробою захопити землю та змінити міжнародні кордони силою, – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також до нового пакету санкцій ЄС проти Росії, ймовірно, увійдуть обмеження цін на російську нафту, заборона на експорт авіаційної продукції та електронних компонентів, а також обмеження на імпорт російських товарів. Нові обмеження позбавлять РФ €7 млрд.