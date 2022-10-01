Грубо кажучи, запустити на м’ясо, тут інша війна: військовий РФ про особливості мобілізації

Жовтень, 01 в 20:27

Військовослужбовець РФ, який перебуває на Запорізькому напрямку, обговорив з другом особливості російської мобілізації. За його словами, їх запускають як “гарматне м’ясо”, свідчить перехоплена ГУР Міноборони України розмова окупанта.

– Я ж тобі ось дзвонив, коли говорив, забирають помаленьку. Зараз поки що молоді до 35-ти років. Та нас не відпустять по-любому. Ну а що ти думаєш: дурнів заженуть, а старих виженуть. Грубо кажучи, на м’ясо тільки запустити їх і все.

Його друг відповів, що для мобілізації набирають нібито лише людей, які мають досвід участі у бойових діях.

Зараз дивляться

– Там же набирали, і не лише це, скажи, що молодняк. Але там же говорили, що начебто набирають теж, хто брав участь у бойових діях.

Однак військовий РФ стверджує, що зараз відбувається зовсім інша війна, на якій потрібно “щонайменше тримати гармату за пазухою”.