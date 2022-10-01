Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Грубо кажучи, запустити на м’ясо, тут інша війна: військовий РФ про особливості мобілізації

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Грубо кажучи, запустити на м’ясо, тут інша війна: військовий РФ про особливості мобілізації
Фото: Міноборони

Військовослужбовець РФ, який перебуває на Запорізькому напрямку, обговорив з другом особливості російської мобілізації. За його словами, їх запускають як “гарматне м’ясо”, свідчить перехоплена ГУР Міноборони України розмова окупанта.

– Я ж тобі ось дзвонив, коли говорив, забирають помаленьку. Зараз поки що молоді до 35-ти років. Та нас не відпустять по-любому. Ну а що ти думаєш: дурнів заженуть, а старих виженуть. Грубо кажучи, на м’ясо тільки запустити їх і все.

Його друг відповів, що для мобілізації набирають нібито лише людей, які мають досвід участі у бойових діях.

Зараз дивляться

– Там же набирали, і не лише це, скажи, що молодняк. Але там же говорили, що начебто набирають теж, хто брав участь у бойових діях.

Однак військовий РФ стверджує, що зараз відбувається зовсім інша війна, на якій потрібно “щонайменше тримати гармату за пазухою”.

– Ну, яка різниця? Якби ти брав участь, грубо кажучи, 10 років тому, хіба ти пам’ятаєш щось там? І тут взагалі інша війна. Ось взяти Чечню чи Сирію, то тут взагалі інакше все. Автомат тут не потрібний. Тут, кажу, треба як мінімум гармату тримати за пазухою.

Читайте
Лукашенко перетворив Білорусь на плацдарм для Збройних сил РФ - ЦПД

Джерело: Міноборони
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка