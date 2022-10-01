Італійська компанія Eni не отримала газу від Газпрому 1 жовтня

Жовтень, 01 в 16:31

У суботу, 1 жовтня, італійська енергетична компанія Eni не отримала газу від російського Газпрому.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті компанії.

Газпром пояснив це неможливістю транзиту через територію Австрії.

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– 1 жовтня 2022 року Газпром повідомив, що не може підтвердити постачання обсягів газу, що запитуються сьогодні, через заявлену неможливість транспортування газу через Австрію. Таким чином сьогодні потоки російського газу, призначеного для Eni через точку входу Тарвізіо, будуть нульовими, – сказано в повідомленні компанії.

Тим часом представник Eni зазначив у коментарі агентству ANSA, що Австрія продовжує отримувати газ у точці доставки на кордоні Словаччини та Австрії.

– Ми працюємо над тим, щоб перевірити з Газпромом, чи можливо відновити потік до Італії, – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Італія хоче скоротити споживання газу на 7% упродовж зими.

План країни передбачає скорочення зимового графіка опалення на два тижні, а також зменшення опалення у будинках та офісах.

Джерело: ANSA