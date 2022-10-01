Жовтень, 01 в 18:25

Російські соціологи свідомо взяли участь у медійному прикритті так званої анексії чотирьох областей України, про яку оголосив Кремль. А тому на них варто розширити антиросійські санкції.

Таку думку висловив оглядач телеканалу FREEДOM Віталій Сизов у статті, оприлюдненій на сайті каналу.

Він зазначив, що соціологи в РФ намагалися виправдати дії влади в очах росіян та створити “потрібну” картинку для світової спільноти. Кремль прагнув продемонструвати, що Росія начебто не окупант, а дослухається до “волі народу” на окупованих територіях України. І цю “волю” намалювали соціологи Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

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Ця організація оприлюднила “результати” так званого опитування напередодні псевдореферендумів РФ. Соціологи ВЦВГД стверджували, що начебто більшість українців на тимчасово окупованих територіях збиралися взяти участь у “голосуванні” та “підтримати приєднання до РФ”.

Зокрема, для окупованих територій Донецької та Луганської областей озвучувалася цифра в 97% “підтримки”, для Запорізької області – 87%, а для Херсонської – 89%. При цьому “соціологи” стверджували, що опитали через телефон 4 тис. осіб.

Коментуючи результати цього “опитування”, співробітник ВЦВГД Михайло Мамонов оголосив, що “найімовірніше, більшість проголосує у перші дні”, і це буде “закріплення раніше зробленого вибору”.

Про те, що “голосування” організовано під дулами автоматів рашистів, а виїзд з окупованих міст був заборонений, “соціолог”, звісно, не згадав.

Віталій Сизов звернув увагу на те, що люди в окупації апріорі не можуть говорити відверто на багато тем. А про їхню справжню позицію під час соціологічних досліджень можна здогадуватися з відповідей на непрямі запитання.

Тим більше не можуть бути правдивими “опитування” окупантів під час нинішньої фази війни.

– Мешканці українських областей, у яких провели так званий “референдум”, спостерігають війну не з телевізора – вона у їхніх будинках у вигляді розривів та обстрілів. Вона на їхніх вулицях у вигляді патрулів окупантів, терору та насильства. Будь-який соціолог скаже, що за таких умов отримати правдиві відповіді на будь-яке запитання не можна, – зазначив Сизов, додавши, що сотні тисяч людей виїхали з окупованих районів, рятуючись від агресії РФ.

У статті наголошується, що співробітники ВЦВГД стали придворними соціологами Кремля, який використав фейкові опитування для прикриття окупації в медіапросторі. Отже російські соціологи такі самі співучасники злочину анексії, як і військові та політики в РФ.

– Своїми “опитуваннями” вони медійно підтримують і мобілізацію, вбиваючи своїх співгромадян, мотивуючи їх “захищати” людей, яких вони жодного разу в житті не бачили і які їх про це не просили, – нагадав автор статті.

Сизов висловив думку, що російські соціологи мають бути покарані так само, як і інші виконавці злочинів проти України: проти них слід запровадити санкції. А саме проти ВЦВГД та його керівництва, які свідомо та добровільно стали інструментом у війні РФ проти України.

Як відомо, протягом 23-27 вересня проходили псевдореферендуми РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

30 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію цих областей.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь підписав заявку на вступ до НАТО. Він виключив можливість будь-яких переговорів з РФ, доки президентом країни-агресора залишається Путін.

Джерело: Телеканал FREEДOM