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Факти / Світ / Росія

Путіну дали зрозуміти, що за ядерний удар по Україні його просто вб’ють – політолог

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
путін

Сполучені Штати пояснили російському диктатору, що в разі ядерного удару по території України вони завдадуть “нищівного удару, який торкнеться особисто Путіна”.

Про це заявив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський в ефірі марафону FreeДом.

— Йому дали зрозуміти, що в разі ядерної атаки його просто вб’ють. Щодо медичних аспектів – вони очевидні. Ці безглузді бурмотіння і прокльони в бік Заходу в день, коли його Збройні сили оточені в котлі під Лиманом та ізольовані під Херсоном… Це дуже дивна поведінка головнокомандувача, – зазначив експерт.

На думку Піонтковського, мобілізація та анексія стали наслідками психічних властивостей російського диктатора. Політолог припускає, що у Путіна не було цього в планах до від’їзду в Самарканд.

Зараз дивляться

— Це болюча реакція Путіна на те приниження, яке він пережив у Самарканді… Що з ним вже не рахуються, у нього на лобі написано лузер, і так поводилися з ним навіть представники Таджикистану і Киргизстану. Це глибоко його поранило, – пояснив політолог.

На його думку, всі дії Путіна – це поведінка панічно зацькованої людини і самогубна акція.

30 вересня президент РФ Володимир Путін, оголошуючи про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, заявив, що РФ захищатиме “свої” землі всіма наявними засобами.

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