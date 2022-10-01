РФ намагається поповнити втрати у живій силі, залучаючи в’язнів для участі у війні

Жовтень, 01 в 18:54

Політичне керівництво Російської Федерації намагається поповнити втрати у живій силі для ведення повномасштабної війни проти України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, зокрема, Росія залучає в’язнів до участі у війні проти нашої країни.

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За актуальною інформацією, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроєкт про зміни у Кримінальному кодексі РФ, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.

На тимчасово окупованій території України російська влада активізувала заходи для примусової мобілізації чоловіків призовного віку для поповнення втрат російських військових частин.

Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.