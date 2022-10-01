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Їм кінець: експерт розповів, коли в РФ зіткнуться з дефіцитом зброї

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Їм кінець: експерт розповів, коли в РФ зіткнуться з дефіцитом зброї
Фото: Depositphotos

Військово-промисловий комплекс Росії остаточно став на шлях свого знищення. У межах 5–10 років він деградує повністю.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що через запроваджені проти РФ санкції вона не має можливості виробляти деякі види зброї, оскільки деталі до них закуповували у західних країн.

– Скажімо, такі танки, як Т-72Б3, мають одні з найкращих комплектацій. Але там уся тепловізійна, прицільна апаратура французька. На 40% сучасні ракети, літаки, гелікоптери, військово-морський флот імпортозалежні. Навіть відомий бронеавтомобіль Тигр, яким росіяни неймовірно пишаються, укомплектований американським дизельним двигуном, – розповів експерт.

За словами Черника, певні запаси імпортних деталей ще є, приблизно 10–20% замінять на цивільну китайську електроніку.

Зараз дивляться

Але вийти на рівень 24 лютого Росія вже не зможе, її військово-промисловому комплексу кінець. Це лише питання часу і стратегічної терплячості.

– Росія у стратегічній пастці в Україні. Вона з неї вийде лише переможена. Єдине, вкотре кажу, щоб ми не сподівались, що це буде завтра чи післязавтра, – наголосив Черник.

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Джерело: 24 канал
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