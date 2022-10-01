Жовтень, 01 в 16:29

Військово-промисловий комплекс Росії остаточно став на шлях свого знищення. У межах 5–10 років він деградує повністю.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що через запроваджені проти РФ санкції вона не має можливості виробляти деякі види зброї, оскільки деталі до них закуповували у західних країн.

– Скажімо, такі танки, як Т-72Б3, мають одні з найкращих комплектацій. Але там уся тепловізійна, прицільна апаратура французька. На 40% сучасні ракети, літаки, гелікоптери, військово-морський флот імпортозалежні. Навіть відомий бронеавтомобіль Тигр, яким росіяни неймовірно пишаються, укомплектований американським дизельним двигуном, – розповів експерт.

За словами Черника, певні запаси імпортних деталей ще є, приблизно 10–20% замінять на цивільну китайську електроніку.

Зараз дивляться

Але вийти на рівень 24 лютого Росія вже не зможе, її військово-промисловому комплексу кінець. Це лише питання часу і стратегічної терплячості.