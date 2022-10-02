Жовтень, 02 в 19:29

Військовослужбовець Російської Федерації отримав нову інформацію про мобілізацію у РФ. Зокрема, у Росії відправляють на війну проти України чоловіків віком понад 60-65 років.

Про це йдеться у перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмови російського військового з його подругою.

Зараз дивляться

– Коротше, Саша у Тайзі. Стасик, Льоша, вони всі у Тайзі. І ось туди, до Тайги, зараз піднялася Росгвардія, ОМОН, всі поліцейські. Усіх пхають униз, щоб усі звідти спускалися. І всім їм прийшла повістка, і Саші нашому теж. Попри те, що він не служив в армії, зараз усіх забирають.

У розмові йдеться, що на повномасштабну війну Росії проти України “смикають” і забирають навіть чоловіків віком понад 60-65 років, а також половина населення вже виїхала з Бурятії.