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Забирають дідусів від 60-65 років на війну: перехоплення ГУР про мобілізацію у РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Забирають дідусів від 60-65 років на війну: перехоплення ГУР про мобілізацію у РФ
Фото: Depositphotos

Військовослужбовець Російської Федерації отримав нову інформацію про мобілізацію у РФ. Зокрема, у Росії відправляють на війну проти України чоловіків віком понад 60-65 років.

Про це йдеться у перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмови російського військового з його подругою.

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– Коротше, Саша у Тайзі. Стасик, Льоша, вони всі у Тайзі. І ось туди, до Тайги, зараз піднялася Росгвардія, ОМОН, всі поліцейські. Усіх пхають униз, щоб усі звідти спускалися. І всім їм прийшла повістка, і Саші нашому теж. Попри те, що він не служив в армії, зараз усіх забирають.

У розмові йдеться, що на повномасштабну війну Росії проти України “смикають” і забирають навіть чоловіків віком понад 60-65 років, а також половина населення вже виїхала з Бурятії.

– Половина буде на зачистці, половина туди до вас поїде. Я тобі кажу, у нас тут взагалі що відбувається… З районів усіх смикають, он… Смикають, дідусів просто взагалі забирають, яким під 60-65 років. У нас уже половина залишила Бурятію.

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