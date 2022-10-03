Жовтень, 03 в 18:26

Під час так званої часткової мобілізації в Росії виникла низка проблем. Зокрема, відчувається нестача спальних місць, їжі, форми та грошового забезпечення для мобілізованих.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

– Робота військкоматів у РФ характеризується як “хаотична”. Посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду, – зазначили у відомстві.

За даними розвідки, в Бурятії наростає невдоволення місцевого населення через тотальну мобілізацію. Наприклад, у селі Баргузін до армії РФ забрали чоловіків, які ніколи не служили. А коли мобілізовані прибули в пункт збору, виявилося, що там немає теплих речей. Тож мешканці села були змушені збирати для них “гуманітарну допомогу”.

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У Брянській та Курській областях РФ мобілізовані самі собі купують форму та необхідне спорядження. Вони масово скаржаться на різке зростання цін, спровоковане власниками воєнторгів.

У місті Омськ на території місцевого танкового інженерного інституту планували розмістити 6 тис. мобілізованих. Однак до 30 вересня туди прибули вже 9 тис. осіб і очікується ще щонайменше 2 тис. мобілізованих. Керівництво навчального закладу не має можливості забезпечити таку кількість майбутніх путінських солдатів мінімальними умовами для харчування та проживання.

– Немає спальних місць, не вистачає вбиралень, у приміщеннях немає опалення. Вночі температура повітря опускається до мінус 6. Серед мобілізованих багато хворих, яким не надається медична допомога, – уточнили в розвідці.

Новоприбулих почали відправляти з Омська в Єкатеринбург, але й там ситуація не краща. За інформацією ГУР, більшість мобілізованих не отримали військову форму, оскільки її “не вистачило”.

Спостерігаються і значні проблеми з грошовим забезпеченням не лише мобілізованих, а й військовослужбовців-контрактників армії РФ. Путінським солдатам усе частіше не платять грошові винагороди, тож вони звертаються зі скаргами до суду та прокуратури.

Темпи мобілізації в РФ також не відповідають очікуванням Кремля. Наприклад, у військовому комісаріаті центрального та сеймського округів повідомили командуванню, що план мобілізації виконати не вдається. Оскільки такі заходи не здійснювалися з 1941 року, адміністративна система зараз просто не справляється.

– Люди відключають домофони та не відчиняють двері. В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10, – поінформували в ГУР.

За можливість ухилення від мобілізації в РФ вимагають хабарі в розмірі до 500 тис. рублів.

Паралельно в Росії готуються й до можливих нових протестів проти мобілізації. Щоб приборкати нові акції, російська поліція активізує підготовку підрозділів “особливого призначення”.

Як відомо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Офіційно планують мобілізувати “300 тис. резервістів”, однак ЗМІ публікували дані про мільйон та 1,2 млн осіб.

Через мобілізацію в РФ спалахнули протести, зокрема в Дагестані. Росіяни почали масово тікати з РФ до сусідніх країн.

Джерело: ГУР Міноборони України