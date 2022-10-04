30 км за один день: Міноборони РФ підтвердило значний відступ на Херсонщині

Жовтень, 04 в 20:58

Російське Міноборони на щоденному брифінгу 4 жовтня опублікувало карту бойових дій в Україні, з якої випливає, зокрема, що російська армія за один день відступила у Херсонській області на 30 км.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як уточнюється, станом на 4 жовтня війська РФ фактично повністю вийшли з Харківщини, а також відступили на півночі Херсонської області.

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Подана карта вказує, що на Харківщині під контролем РФ залишилася лише невелика територія на північному сході від селища Дворічне. За день до цього Міноборони РФ стверджувало, що вся територія області на схід від річки Оскол перебуває під російським контролем.

Із цього випливає, що з 3 по 4 жовтня ЗСУ звільнили приблизно дві третини підконтрольних Росії територій області.

Крім того, на карті можна побачити відступ військ РФ на півночі Херсона. За день до цього лінія фронту на карті проходила в районі Давидова Брода, Добрянки та Золотої Балки. Сьогодні ж російське Міноборони показало, що під контролем армії РФ перебуває територія приблизно до лінії між Давидовим Бродом та Дудчанами. Це означає, що лінія фронту у регіоні змістилася на південь приблизно на 30 км.

Нагадаємо, за останню добу українські захисники повідомляли про деокупацію Давидового Брода, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

Крім того, на Харківщині звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка.

Фото: Міноборони РФ