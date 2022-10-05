Жовтень, 04 в 23:59

Держави-члени Європейського Союзу 4 жовтня досягли попередньої домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації через вторгнення в Україну, включно з обмеженням ціни на російську нафту.

Про це повідомляє Politico з посиланням на сімох європейських дипломатів, а також журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

– Посли ЄС нарешті погодили нові санкції проти Росії, включно з обмеженням на ціни на нафту. Офіційно їх ухвалять завтра. Може бути в четвер, оскільки деякі дрібні деталі все ще мають бути уточнені завтра, – написав журналіст Джозвяк у Twitter.

Водночас Politico, з посиланням на дипломатів, які виступають на умовах анонімності, повідомляє, що у вівторок начерк угоди було узгоджено в кімнаті на зустрічі послів, які, як очікується, затвердять остаточний варіант тексту в середу, 5 жовтня.

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До восьмого пакета санкцій входить, крім іншого, обмеження цін на нафту з Росії. Раніше проти цього виступали Греція, Кіпр і Мальта.

Виконавчий орган Євросоюзу, Єврокомісія, минулого тижня запропонувала восьмий пакет санкцій проти РФ за війну проти України та проведення псевдореферендумів на захоплених територіях.

Він включає, зокрема, заборону на торгівлю з Росією на суму €7,5 млрд і юридичну основу обмеження цін на російську нафту.

Також санкції передбачають заборону на імпорт з Росії частини сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту низки російських продовольчих товарів.