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Факти / Світ / Росія

Путін може бути небезпечним і нерозважливим, коли загнаний у кут – глава ЦРУ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вільям Бернс
Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін може бути “досить небезпечним і безрозсудним”, якщо його загнати в кут.

Про це в інтерв’ю CBS заявив директор ЦРУ Білл Бернс.

За його словами, Путін “має бути занепокоєний не тільки тим, що відбувається на полі бою в Україні, а й тим, що відбувається всередині країни і на міжнародному рівні”, сказав Бернс.

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Він, зокрема, зазначив, що, попри обіцянки Китаю в лютому про “безмежну дружбу”, Пекін відмовився надати військову підтримку, про яку просив Путін, і “стримує свій ентузіазм з приводу ведення війни Росією”.

Зростаючі проблеми Росії залишили Путіну менше можливостей, що робить його потенційно більш небезпечним, вважає Бернс.

– Путін, загнаний у кут, Путін, який відчуває, що його притиснули спиною до стіни, може бути вельми небезпечним і безрозсудним, – сказав Бернс.

Раніше колишній співробітник ЦРУ і експерт з питань розвідки і безпеки Роберт Баєр заявив, що Путін перебуває під великим тиском, оскільки багато росіян ігнорують його заклик до часткової мобілізації для участі у війні в Україні, через що він може піти на крайні заходи, включно із застосуванням ядерної зброї.

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Джерело: CNN
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