Жовтень, 04 в 8:14

З початку 2022 року російські мільярдери втратили $93,6 млрд. Такі цифри назвали у Bloomberg.

За інформацією видання, загалом у Росії налічується понад 20 доларових мільярдерів.

Найбільші суми втратили засновник групи Ренова Віктор Вексельберг та голова ради директорів Сєвєрсталі Олексій Мордашов – $11 і $9,5 млрд відповідно.

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Здешевлення активів російських мільярдерів пов’язане із запровадженням санкцій проти РФ, закриттям низки експортних ринків і загальним падінням економічного становища у Росії, внаслідок чого впав попит на низку промислових і споживчих товарів.

Нагадаємо, 28 вересня Європейська комісія оголосила про нові плани щодо посилення санкцій Євросоюзу проти Росії.

Восьмий пакет санкцій ЄС можна розділити на дві частини. По-перше, це індивідуальні обмеження проти ключових осіб, які підтримують вторгнення Росії в Україну. А, по-друге, – заборона імпорту російських товарів.

Очікується, що такі санкції ще більше обмежать торгівлю з Росією та позбавлять її близько €7 млрд доходів через заборону на імпорт.