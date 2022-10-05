Пішли збирати журавлину? У Карелії чоловіки через мобілізацію в РФ втекли до лісів

Жовтень, 05 в 20:07

Наприкінці вересня у карельському селі Шелтозеро жителі відчули мобілізацію у дії. Там почали обходити будинки і роздавати повістки. А щоб нікого не проґавити, місцева адміністрація навіть почала обдзвонювати призовників і сповіщати їх через соцмережі.

– Однак у результаті на неї (мобілізацію. – Ред.) ніхто не прийшов – виявилося, що чоловіки натомість вирушили до лісів, – йдеться у повідомленні російського інтернет-видання Baza.

Зазначається, що адміністрація Шелтозера виправдовує такий казус сезоном збирання журавлини. Нібито у цей час жителі йдуть за ягодами в занедбані села та мисливські будиночки десь у лісах. При цьому адміністрація не знає, де саме зараз перебувають чоловіки.

Карельські активісти заявляють, що в ліси також втекли призовники із села Рибрека, тож там вдалося мобілізувати лише декілька людей. Ці поселення поєднує те, що у них століттями живуть вепси — корінний фінно-угорський народ.