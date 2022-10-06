Жовтень, 06 в 8:25

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що все більше росіян почало відмовлятися їхати на війну.

Про це очільник РНБО розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, останній випадок у Росії був, коли 400 мобілізованих просто відмовилися їхати в Україну.

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Данілов нагадав, що в Україні працює державна програма для російських військових, які одразу можуть здатися в полон.

– І щодня маємо позитивні моменти з цієї програми, – зауважив голова РНБО.

Він також заявив, що раніше далеко не всіх росіян цікавила війна в Україні, проте сьогодні вона постукала в майже в кожну їхню домівку.

– Кількість росіян, які відвідують українські сайти для того, щоб подивитися, що саме відбувається в Україні, зростає в геометричній прогресії. І багато хто прозріває і не розуміє, за що вони мають йти воювати, – розповів Олексій Данілов.

Він також нагадав, що керівництво РФ має програму зі знищення корінних народів РФ.

– За цим планом найбільше мають призвати на війну народи із Татарстану, Дагестану, регіонів мусульманського світу, – наголосив Олексій Данілов.

Що з цього вийде, буде видно пізніше, заявив голова РНБО.

Фото: РНБО